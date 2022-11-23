Доха, , 18:36 — REGNUM 23 ноября в Дохе на «Международном стадионе Халифа» национальная сборная Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года одержала сенсационную победу над командой Германии со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу Fifa.com

Единственный гол сборной Германии на 33-й минуте встречи ударом с пенальти забил немецкий хавбек Илкай Гюндоган. В составе команды Японии забитыми мячами отметились Рицу Доан (75’) и Такума Асано (Ко Итакура 83’).

Составы команд:

Германия: Нойер, Рюдигер, Шлоттербек, Зюле, Раум, Киммих, Хаверц (Фюллькруг, 79’), Гнабри (Мукоко, 90’), Мусиала (Гетце, 79’), Гюндоган (Горецка, 67’), Мюллер (Хофманн, 67’).

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо (Митома, 57’), Сакаи (Минамино, 74’), Есида, Эндо, Ито, Камада, Танака (Доан, 71’), Кубо (Томиясу, 46’), Маэда (Асано, 57’).

Сборная Японии, одержав первую победу в группе и набрав три очка, поднялась на первое место в турнирной таблице. Сборная Германии без очков опустилась на последнюю четвертую позицию.