Москва, 17 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Москвы ведут проверку статьи экс-помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения законодательства РФ. Об этом 17 октября сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказал в беседе с ТАСС представитель правоохранителей, полиция получила заявление с просьбой проверить статью Суркова под названием «Рождение Севера».

«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — сказал он.

Представитель правоохранительных органов не уточнил, что именно в статье вызвало у заявителя вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, статью Суркова «Рождение Севера» опубликовали в издании «Актуальные комментарии» 27 сентября. В ней экс-помощник президента говорит, что победа России в украинском конфликте будет способствовать «интеграции Великого Севера», куда, помимо России, войдут США и ЕС.

По мнению Суркова, в результате этого может быть создан «Великий Север», который будет антитезой понятию «Глобальный Юг». Также, по мнению автора, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда США отклонили предложение президент России Владимира Путина подумать о вступлении страны в НАТО.

В феврале 2020 года Путин освободил Суркова от занимаемой последним на тот момент должности помощника президента.