Киев, , 18:36 — REGNUM Все АЭС на территории б. УССР, а также большинство ТЭС и ГЭС 23 ноября были обесточены, сообщили в киевском министерстве энергетики.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Энергоблоки АЭС отключали от системы из-за невозможности поставлять энергию потребителям.

В настоящее время большинство потребителей на территории б. УССР остаются без электроснабжения, отметили в ведомстве.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.