Большинство потребителей на территории б. УССР остались без света
Киев, 23 ноября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Все АЭС на территории б. УССР, а также большинство ТЭС и ГЭС 23 ноября были обесточены, сообщили в киевском министерстве энергетики.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
Энергоблоки АЭС отключали от системы из-за невозможности поставлять энергию потребителям.
В настоящее время большинство потребителей на территории б. УССР остаются без электроснабжения, отметили в ведомстве.
23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.