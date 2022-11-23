Киев, 23 ноября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Все АЭС на территории б. УССР, а также большинство ТЭС и ГЭС 23 ноября были обесточены, сообщили в киевском министерстве энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Энергоблоки АЭС отключали от системы из-за невозможности поставлять энергию потребителям.

В настоящее время большинство потребителей на территории б. УССР остаются без электроснабжения, отметили в ведомстве.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.