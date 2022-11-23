Ереван, , 18:30 — REGNUM Надежда на то, что Азербайджан и Армения договорятся о мире, закрепив это в соглашении, существует, заявил 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент России выразил надежду на то, что удастся «выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку». «Мы уже с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном] обменялись этими соображениями коротко», — сказал Путин.

Добавим, что Путин находится 23 ноября в Ереване на саммите ОДКБ, где обсуждаются не только вопросы армяно-азербайджанских отношений. Затрагивается и тема б. УССР.