Ереван, 23 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Надежда на то, что Азербайджан и Армения договорятся о мире, закрепив это в соглашении, существует, заявил 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России выразил надежду на то, что удастся «выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку». «Мы уже с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном] обменялись этими соображениями коротко», — сказал Путин.

Добавим, что Путин находится 23 ноября в Ереване на саммите ОДКБ, где обсуждаются не только вопросы армяно-азербайджанских отношений. Затрагивается и тема б. УССР.