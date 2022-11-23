Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Новый пакет американской военной помощи в размере $400 млн уполномочил Госдепартамент США выделить киевскому террористическому режиму глава Белого дома Джо Байден. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба американской администрации.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается напрямую вступать в конфликт на территории бывш. УССР, развязывая мировую войну. По его словам, Соединенные Штаты не давали Киеву карт-бланш (неограниченные полномочия — прим. ИА REGNUM). Байден отметил, что американские самолеты якобы не будут обеспечивать воздушное пространство над территорией бывш. УССР, о чем ранее просил киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский заявил, что Вашингтон контролирует все военные операции Киева. Об этом он рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что говорит с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.