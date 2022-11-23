Российский посол вызван в МИД Молдавии из-за проблем с энергоснабжением

Молдавия, , 18:14 — REGNUM Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов 23 ноября был вызван в молдавский МИД из-за отключения света на молдавской территории.

Электроэнергия Forbes.ru

Об этом этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 ноября по территории б. УССР был нанесён массированный ракетный удар, целью которого являлись инфраструктурные объекты. В результате ряд подконтрольных Киеву городов оказался обесточен. Проблемы с энергоснабжением также коснулись Молдавии и Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в том, что она «оставила Молдавию в темноте».