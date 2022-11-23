Российский посол вызван в МИД Молдавии из-за отключения света
Российский посол вызван в МИД Молдавии из-за проблем с энергоснабжением
Молдавия,
23 ноября 2022, 18:14 — REGNUM Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов 23 ноября был вызван в молдавский МИД из-за отключения света на молдавской территории.
Об этом этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 23 ноября по территории б. УССР был нанесён массированный ракетный удар, целью которого являлись инфраструктурные объекты. В результате ряд подконтрольных Киеву городов оказался обесточен. Проблемы с энергоснабжением также коснулись Молдавии и Приднестровья.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в том, что она «оставила Молдавию в темноте».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.