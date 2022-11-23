Молдавия, 23 ноября 2022, 18:14 — REGNUM Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов 23 ноября был вызван в молдавский МИД из-за отключения света на молдавской территории.

Электроэнергия
Электроэнергия
Forbes.ru

Об этом этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 ноября по территории б. УССР был нанесён массированный ракетный удар, целью которого являлись инфраструктурные объекты. В результате ряд подконтрольных Киеву городов оказался обесточен. Проблемы с энергоснабжением также коснулись Молдавии и Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в том, что она «оставила Молдавию в темноте».