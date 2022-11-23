Киев, 23 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Ракета западного производства попала в жилой дом в Киеве, сообщают 23 ноября киевские соцсети и телеграм-каналы.

Boevaya mashina Система ПВО IRIS-T

На публикуемых фотографиях зафиксирован осколок от ракеты. Предположительно, это зенитная ракета систем ПВО IRIS-T, поставляемая ВСУ из Германии и США.

Напомним, Киев остался без света и воды в результате ракетного удара ВС РФ по энергообъектам территории б. УССР.