Одесса, Бывш. УССР, 23 ноября 2022, 18:09 — REGNUM В Одессе из-за обесточивания не осуществляется водоснабжение, сообщил 23 ноября мэр города Геннадий Труханов.

Одесса
Одесса
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, остановлена работа котельных, которые обеспечивают теплом жилые дома.

Ранее в городском совете Одессы сообщили о приостановке движения городского электротранспорта.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.