Одесса, Украина, 23 ноября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Одессе из-за обесточивания не осуществляется водоснабжение, сообщил 23 ноября мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Кроме того, остановлена работа котельных, которые обеспечивают теплом жилые дома.

Ранее в городском совете Одессы сообщили о приостановке движения городского электротранспорта.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.