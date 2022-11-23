Киев, 23 ноября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. На территории б. УССР наблюдаются серьезные перебои с интернетом, передает издание «Страна» со ссылкой на данные операторов.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Также сообщалось о перебоях в работе мобильной связи в ряде районов Киева.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.