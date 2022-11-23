Москва, 23 ноября 2022, 18:03 — REGNUM С территории б. УССР 23 ноября в Россию вернулись 35 российских военных, попавших в плен к ВСУ в ходе спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что российских военных удалось вернуть «в результате переговорного процесса». Этим людям в плену и бандеровцев «грозила смертельная опасность».
Их доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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