Москва, , 18:03 — REGNUM С территории б. УССР 23 ноября в Россию вернулись 35 российских военных, попавших в плен к ВСУ в ходе спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Освобожденные из плена бойцы Цитата из: Освобожденные из плена бойцы на встрече с главой ДНР Пушилиным Д. В. 17.10.2022. Россия

Уточняется, что российских военных удалось вернуть «в результате переговорного процесса». Этим людям в плену и бандеровцев «грозила смертельная опасность».

Их доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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