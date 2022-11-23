Москва, 23 ноября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. С территории б. УССР 23 ноября в Россию вернулись 35 российских военных, попавших в плен к ВСУ в ходе спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Цитата из: Освобожденные из плена бойцы на встрече с главой ДНР Пушилиным Д. В. 17.10.2022. Россия Освобожденные из плена бойцы

Уточняется, что российских военных удалось вернуть «в результате переговорного процесса». Этим людям в плену у бандеровцев «грозила смертельная опасность».

Их доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.