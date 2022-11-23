Киев, 23 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Очереди образовались в магазинах Киева, многие скупают воду, сообщает 23 ноября телеграм-канал «Политика страны».

Publicdomainpictures.net Вода в бутылках

По свидетельствам очевидцев, очереди в магазинах большие, основной спрос — на питьевую воду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во всём Киеве отсутствует водоснабжение. Информацию подтвердил глава города Виталий Кличко.

Водоснабжение отключено в связи с обесточиванием Киева после ударов ВС РФ, нанесённых по энергетическим объектам на территории б. УССР.