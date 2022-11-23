Хмельницкий, Бывш. УССР, , 17:44 — REGNUM Радиационный фон на АЭС, расположенных на территории б. УССР, 23 ноября не изменился, все показатели в норме, сообщили в киевском «Энергоатома».

Хмельницкая АЭС VargaA

Работа энергосистемы в настоящее время «нормализуется», добавили представители концерна.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.

Сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС из-за резкого падения уровня потребления, а также о переводе в аварийный режим Ровенской АЭС.