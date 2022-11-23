Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Правительство США планирует ввести в отношении Бразилии «санкции Магнитского» для пресечения деятельности экологических преступников, стоящих за стремительной вырубкой лесов в бразильской Амазонии, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на источники.

Флаг Бразилии Publicdomainpictures.net

Отмечается, что данный план указывает серьезный сдвиг в стратегии США по борьбе с глобальным потеплением, так как Вашингтон введет прямые санкции в дополнение к налоговым стимулам, дипломатическим переговорам и сложным, медленно продвигающимся многосторонним соглашениям.

Напомним, вырубка лесов в Бразилии достигла 15-летнего максимума за время правления президента Жаира Болсонару, который свел к минимуму меры по защите окружающей среды и добился увеличения добычи полезных ископаемых и коммерческого земледелия в Амазонии.

Под «санкциями Магнитского» имеются в виду визовые ограничения на въезд в США, а также блокировка финансовых активов в банках США.