Киев закрывает погранпереходы на границе с Молдавией
Из-за проблем с электричеством Киев закрывает погранпереходы на границе с Молдавией
Кишинёв,
23 ноября 2022, 17:35 — REGNUM Ряд погранпереходов между Молдавией и территорией б. УССР 23 ноября приостановил свою работу. Об этом сообщает телеграм-канал молдавского МВД.
Согласно сообщению, речь идёт о погранпереходах «Мирное», «Вулканешты» и «Джурджулешты-Рени». Работа погранпереходов была остановлена киевской стороной, причиной послужила нехватка электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября по инфраструктурным объектам на территории б. УССР был нанесён массированный ракетный удар, по итогам которого ряд подконтрольных Киеву городов оказался обесточен. Также сообщалось о проблемах с подачей электроэнергии на территории Молдавии и Приднестровья
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.