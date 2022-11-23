Кишинёв, 23 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Ряд погранпереходов между Молдавией и территорией б. УССР 23 ноября приостановил свою работу. Об этом сообщает телеграм-канал молдавского МВД.

ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно сообщению, речь идёт о погранпереходах «Мирное», «Вулканешты» и «Джурджулешты — Рени». Работа погранпереходов была остановлена киевской стороной, причиной послужила нехватка электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября по инфраструктурным объектам на территории б. УССР был нанесён массированный ракетный удар, по итогам которого ряд подконтрольных Киеву городов оказался обесточен. Также сообщалось о проблемах с подачей электроэнергии на территории Молдавии и Приднестровья.