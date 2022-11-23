Киев, 23 ноября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. По нескольким энергетическим объектам территории б. УССР были 23 ноября нанесены удары, написал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«У нас есть несколько попаданий в ряде областей в энергетические объекты», — написал чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ряд областей территории б. УССР остался без света. Где-то нет и воды.