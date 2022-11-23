Вице-спикер Совфеда Косачёв оценил поход Киева против православия

Москва, , 17:19 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает глубоко символичным то, что «смертельной угрозой» киевской «демократии» являются и Пушкин, и пастырское слово православия.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви и всех ее организаций на территории б. УССР.

«Моральная деградация и паталогическая шпиономания киевских идеологов сегодня приводят к тому, что последние иллюзии в отношении этого режима отпадают у очень многих людей, для которых свобода вероисповедания была важной «красной линией», пересечение которой отличает демократическую систему от репрессивной», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

По его мнению, нынешний поход Киева против православия — это удар по собственным корням, сознательное отрицание прошлого ради химеры «европейского» будущего.

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