Госдума вводит налоговые льготы для многодетных семей при продаже земельного участка

Москва, , 17:14 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, которые семьи с двумя и более детьми получили при продаже земельного участка, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума

Отмечается, что эти доходы не должны быть использованы в предпринимательской деятельности.

Продажа земельного участка должна осуществляться одновременно с продажей жилого помещения. Продажа хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, должна осуществляться одновременно с продажей земельного участка и жилого помещения.

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