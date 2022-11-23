Госдума отменяет НДФЛ для многодетных семей при продаже земельного участка
Госдума вводит налоговые льготы для многодетных семей при продаже земельного участка
Москва, 23 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, которые семьи с двумя и более детьми получили при продаже земельного участка, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Госдума
Отмечается, что эти доходы не должны быть использованы в предпринимательской деятельности.
Продажа земельного участка должна осуществляться одновременно с продажей жилого помещения. Продажа хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, должна осуществляться одновременно с продажей земельного участка и жилого помещения.