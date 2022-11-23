Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Американский радиоведущий Алекс Джонс не смог оспорить решение суда, согласно которому он обязан выплатить $50 млн за ложные утверждения о том, что самая смертоносная школьная стрельба в истории США в школе Сэнди Хук в 2012 якобы была мистификацией, сообщает 23 ноября Reuters.

Алекс Джонс Michael Zimmermann

Судья США Майя Герра Гэмбл отклонила просьбу адвоката Джонса о том, чтобы вынесенный в августе вердикт был отменен в связи с законом штата Техас об ограничении ущерба. Джонс, ссылаясь на данный закон, пытался договориться о сокращении компенсации, которую он должен выплатить родителям погибших детей.

Напомним, Алекс Джонс в 2012 году заявил, что стрельба, в результате которой погибли 20 детей и шесть сотрудников школы «Сэнди Хук», была сфабрикована ради ужесточения контроля за оружием.

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