Воронеж, , 17:12 — REGNUM ФСБ пресекла диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области, сообщили в службе 23 ноября.

Воронеж Helicam.vrn

Диверсии готовились киевскими националистами, членами законспирированной ячейки, отметили представители ФСБ.

Глава группировки и двое его помощников были ликвидированы при задержании, поскольку оказали вооруженное сопротивление.

Как сообщалось ранее, 15 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что направляемые Киевом разведывательно-диверсионные группы стали активнее действовать в регионах Центральной России.