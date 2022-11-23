Тбилиси, 23 ноября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Адвокаты Михаила Саакашвили не намерены просить о помиловании президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Мы не обращаемся к Зурабишвили с просьбой о помиловании, мы просто информируем её о состоянии его здоровья. На данном этапе, по крайней мере, у нас есть такая позиция, и мы посмотрим, что суд будет делать дальше», — сказал адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Адвокат выразил мнение, что заключение Национальным бюро экспертизы о возможном отравлении Саакашвили будет «довольно шумным». Хачапуридзе призвал обратить внимание на то, как Зурабишвили отреагирует на заключение токсикологического центра.

Напомним, что несколько дней назад Хачапуридзе распространил информацию об отравлении Саакашвили. В ответ на это министр юстиции Рати Брегадзе велел провести токсикологическую экспертизу экс-президента в Национальном бюро экспертизы имени Самхараули.