Оренбург, 23 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 23 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче пятого тура группы C ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Ростовом» со счетом 4:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Голы «Оренбурга» забили Виктор Мелехин (2’ автогол), Брайан Мансилья (5’ Дмитрий Воробьев), Сесар Флорентин (37’ Александр Эктов) и Владимир Сычевой (66’ пенальти). Забитыми мячами в составе «Ростова» отметились Хорен Байрамян (55’ Данил Глебов) и Степан Мельников (81’).

Составы команд:

«Оренбург»: Гошев, Малых, Павловец, Полуяхтов, Эктов, Вера (Капленко, 70’), Аюпов, Флорентин (Титков, 82’), Ковалев (Гурциев, 70’), Воробьев (Сычевой, 13’), Мансилья (Акоста, 82’).

«Ростов»: Цулая, Лангович, Мелехин, Осипенко (Прохин, 80’), Чернов, Щетинин, Глебов, Уткин (Миронов, 68’), Тугарев (Полоз, 80’), Голенков, Байрамян (Мельников, 68’).

«Оренбург», одержав вторую победу в группе и набрав восемь очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ростов» с шестью очками опустился на последнюю строчку.