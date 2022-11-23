Львов и Киев остались без света

Киев, , 17:11 — REGNUM Ряд населённых пунктов территории б. УССР остался без света, сообщает 23 ноября телеграм-канал «Политика страны».

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В частности, в Киеве пропал свет, а затем и водоснабжение. Львов также остался без света. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Харькове и в Харьковской области.

Кроме того, остановил работу весь городской электротранспорт Одессы. Без света сидят и в Черниговской области.

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