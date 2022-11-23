Ровно, Украина, 23 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Ровенская АЭС 23 ноября была переведена в аварийный режим работы, сообщают киевские СМИ со ссылкой на местные источники.

Victor Korniyenko Ровенская АЭС

Ранее также сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Причина — существенное падение уровня потребления энергии из-за обесточивания нескольких регионов.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствует отопление.