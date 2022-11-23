Госдума снижает налоговую нагрузку на некоммерческие организации при реализации нацпроектов

Москва, , 16:58 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, регулирующий вопросы налогообложения при реализации федеральных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе предусматривается освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации работ или услуг, имущественных прав, выполняемых, оказываемых и передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная этим организациям на основании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Также устанавливается, что к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относятся доходы в виде работ и услуг, имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, в случае, если данные организации осуществляют деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий, предоставленных на основании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и которые определены этим законом как получатели субсидии.

Разработчики инициативы предлагают распространить ее нормы на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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