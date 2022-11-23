Манчестер, Великобритания, 23 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Семья Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», готова рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 миллиардов фунтов. Об этом 23 ноября сообщает издание Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед»

«Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, совет директоров санкционировал тщательную оценку стратегических альтернатив. Мы оценим все варианты, чтобы гарантироваться, что мы наилучшим образом реализуем интересы наших болельщиков и что «Манчестер Юнайтед» максимально использует значительные возможности роста, доступные клубу сегодня и в будущем», — цитирует владельцев клуба Аврама и Джоэла Глейзеров пресс-служба «красных дьяволов».

После 14 сыгранных туров Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Манчестер Юнайтед», одержав восемь побед и набрав 26 очков, занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.