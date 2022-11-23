Москва, 23 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) отдельных видов исключительных прав, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ранее в правительстве пояснили, что документ разработан для стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В законопроекте предлагается освободить от НДС передачу исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения и прав на использование таких программ и баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.