Вашингтон, 23 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Число американцев, подающих новые заявления на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло сильнее, чем ожидалось, однако это не означает, что на напряженном рынке труда происходят какие-либо существенные изменения, сообщает 23 ноября Reuters.

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Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 17 тысяч и составило 249 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 225 тысяч.

«Учитывая перебои на рынках труда, работодатели могут не захотеть увольнять людей даже на временной основе, поскольку они по-прежнему сосредоточены на удержании сотрудников. В целом неопределенность в ближайшие несколько недель останется крупной, поскольку праздничные дни вступают в противоречие с по-прежнему аномально напряженным рынком труда», — рассказал Исфар Мунир, экономист Citigroup.

Несмотря на то, что рост числа обращений за пособием растет, количество безработных в США остается низким. Федеральная резервная система повышает затраты по займам в попытках снизить спрос на рабочую силу и, в конечном счете, снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.