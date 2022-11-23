Москва, 23 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Пакет проектов постановлений об объявлении амнистии в связи со 100-летием образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается освободить от наказания ряд категорий граждан, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Среди них — лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненные к ним лица; граждане, выполнявшие воинский либо служебный долг в государствах, где велись боевые действия.

Амнистии также могут подлежать военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавшие в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти, отмечают авторы.

Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.