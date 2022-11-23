Виновным в смерти двоих туристок в Карачаево-Черкесии признали организатора тура

Черкесск, , 16:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен приговор по факту несчастного случая в горах, произошедшего год назад в Алибекском ущелье. При проведении фотосъемки на туристов обрушилась глыба льда, погибли две женщины, ещё одна — получила травмы. В организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего произошла смерть двух лиц, обвинен гид — житель аула Сары-Тюз, сообщили 23 ноября в Следственном комитете по региону.

Суд ИА REGNUM

Как оказалось, гид, который проводил экскурсию, не имел прав на предоставление туристических услуг. Люди погибли из-за того, что он не смог просчитать возможные риски для жизни и здоровья людей. По решению суда ближайшие три года он будет отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2021 года 43-летний гид повел группу туристов из шести человек, приехавших из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, к леднику Алибек в районе поселка Домбай. На высоте 2200 метров на женщин упала глыба льда, придавив двоих из них насмерть.