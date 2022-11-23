Хмельницкий, Бывш. УССР, 23 ноября 2022, 16:47 — REGNUM Энергоблоки Хмельницкой АЭС 23 ноября были отключены от энергосистемы, сообщил глава администрации региона Сергей Гамалей.
Причина отключения — резкое падение потребления энергии из-за обесточивания нескольких регионов страны.
В некоторых районах Хмельницкого нет света, сообщил также Гамалей.
23 ноября Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, сообщил о нанесении ударов по энергообъектам и о взрывах в ряде регионов.