Хмельницкий, Украина, 23 ноября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Энергоблоки Хмельницкой АЭС 23 ноября были отключены от энергосистемы, сообщил глава администрации региона Сергей Гамалей.

Panoramio Хмельницкая АЭС

Причина отключения — резкое падение потребления энергии из-за обесточивания нескольких регионов страны.

В некоторых районах Хмельницкого нет света, сообщил также Гамалей.

23 ноября Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, сообщил о нанесении ударов по энергообъектам и о взрывах в ряде регионов.