Лондон, 23 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Британский гитарист Вилко Джонсон, один из основателей панк-рок движения в Англии, скончался в возрасте 75 лет, сообщает 23 ноября Reuters.

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Музыкант скончался в своем доме 21 ноября, сообщается на его странице в Twitter. При этом других подробностей не приводится.

Напомним, что в начале 2013 года у музыканта диагностировали позднюю стадию рака поджелудочной железы. Спустя годон успешно перенес серьезную операцию и врачи подтвердили, что он избавился от рака.

Джонсон получил известность благодаря группе Dr Feelgood, чей R&B-рок, а также резкие гитарные партии повлияли на становление английского панка. Позже он присоединился к группе Ian Drury & The Blockheads, а затем сосредоточился на развитии своей собственной группы Wilko Johnson Band.