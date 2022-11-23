Лидер СРЗП Миронов заявил об угрозе срыва зерновой сделки

Москва, , 16:42 — REGNUM Зерновая сделка снова под угрозой срыва из-за атаки киевских беспилотников, Турция должна найти управу на киевский режим. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Невозможно обеспечить безопасность судов и экипажей в районе, где [Киев] регулярно устраивает теракты. Ведь это не первое нападение после возобновления зерновой сделки: 8 ноября [киевские] БПЛА сбили в том же Севастополе, 17 ноября — под Феодосией», — отметил Миронов.

Киев не остановится, а раз так, рассуждает парламентарий, «зерновая сделка снова под угрозой срыва».

«Мы в таком случае не пострадаем. В соглашении прежде всего заинтересована Турция, которая покупает [киевское] зерно со скидкой 25%, за счет чего умудряется лидировать в мировом экспорте муки. Но раз так, то Анкара должна была найти управу на киевских партнеров. А если не получается — что ж, пусть наши турецкие друзья пеняют на себя», — заключил Миронов.

Депутат обратил внимание на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявляет РФ претензии по Сирии, при этом не выполнив свои обязательства по возобновлению зерновой сделки.

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