В Госдуме заявили о новой угрозе для «зерновой сделки»
Лидер СРЗП Миронов заявил об угрозе срыва «зерновой сделки»
Москва, 23 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. «Зерновая сделка» снова под угрозой срыва из-за атаки киевских беспилотников, Турция должна найти управу на киевский режим. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Невозможно обеспечить безопасность судов и экипажей в районе, где [Киев] регулярно устраивает теракты. Ведь это не первое нападение после возобновления «зерновой сделки»: 8 ноября [киевские] БПЛА сбили в том же Севастополе, 17 ноября — под Феодосией», — отметил Миронов.
Киев не остановится, а раз так, рассуждает парламентарий, «зерновая сделка» снова под угрозой срыва».
«Мы в таком случае не пострадаем. В соглашении прежде всего заинтересована Турция, которая покупает [киевское] зерно со скидкой 25%, за счет чего умудряется лидировать в мировом экспорте муки. Но раз так, то Анкара должна была найти управу на киевских партнеров. А если не получается — что ж, пусть наши турецкие друзья пеняют на себя», — заключил Миронов.
Депутат обратил внимание на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявляет РФ претензии по Сирии, при этом не выполнив свои обязательства по возобновлению «зерновой сделки».