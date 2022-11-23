«Негативные мнения» о Казахстане требуют реакции властей РФ — посол

Москва, , 16:44 — REGNUM «Негативные мнения о Казахстане», высказываемые в эфире российских телеканалов, заслуживают реакции со стороны властей РФ. Об этом заявил журналистам 23 ноября замглавы казахстанского МИД Роман Василенко.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для заявления Василенко послужило высказывание российского политолога Дмитрия Дробницкого, сделанное им в эфире ток-шоу телеканала «Россия» «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Дробницкий заявил, что Казахстан станет «следующей проблемой», так там тоже могут начаться «нацистские процессы».

По словам Василенко, которые приводит РИА Новости, в Казахстане не считают это отражением официальной позиции РФ, и при этом полагают, что такие заявления «наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и… заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане широкое распространение получили т. н. языковые патрули — объединения казахских националистов, агрессивно требующих от русских работников сферы услуг говорить с потребителями на казахском языке. Деятельность языковых патрулей в массе своей не получает какой-либо юридической оценки со стороны местных правоохранительных органов. Радикальная русофобия также повсеместно распространена в казахстанском сегменте ведущих соцсетей.

Стоит также напомнить, что ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский заявил журналистам о необходимости убийства русских. В начале октября в МИД РФ был вызван глава казахстанской дипмиссии, которому было указано на то, что Врублевский после этого, вопреки предыдущим обещаниям Астаны, так и не покинул территорию Казахстана, продолжая посещать в казахстанской столице дипломатические приёмы в рамках главы представительства Киева.