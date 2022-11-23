Москва, 23 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, существенно ограничивающий иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума

Иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В целом проект закона приравнивает информацию, произведенную иноагентом, «к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей».

Также поправки запрещают иноагентам проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти (исключение — проведение мероприятий возле зданий религиозных организаций); им запрещается быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса; иноагентам запрещается продолжать службу в органах внутренних дел.

Поправками устанавливается отнесение к информации, запрещенной для распространения среди детей, информации, содержащейся в информационной продукции, произведенной иностранным агентом.

Вводится и запрет для СМИ на распространение информации об иностранных агентах и произведенные ими материалы без указания статуса.

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Изменения носят технический характер, так как направлены на реализацию базовых положений закона, принятого в июне.