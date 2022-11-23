Киев, 23 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Во всех районах Киева приостановлено водоснабжение, сообщил 23 ноября на своих страницах в соцсетях мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Специалисты «Водоканала» работают над восстановлением снабжения, однако лучше «на всякий случай запастись водой», добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что в ряде районов города наблюдаются перебои со светом, водой и мобильной связью. В мэрии заявляли о нескольких взрывах в разных районах города, в том числе о попадании в «объект инфраструктуры».

Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале о нанесении ударов по энергообъектам и о взрывах в ряде регионов.