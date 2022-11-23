Грозный, , 16:35 — REGNUM 23 ноября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче пятого тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Артем Тимофеев, Антон Швец, Александр Трошечкин, Иван Олейников, Лечи Садулаев, Бернард Бериша, Мохамед Конате.

«Динамо»: Игорь Лещук, Эли Даса, Николас Маричаль, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Денис Макаров, Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин.

В последний раз «Ахмат» и «Динамо» играли между собой 2 октября 2022 года в матче 11-го тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой грозненской команды со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Антон Швец (22’ Лечи Садулаев), Лечи Садулаев (44’ Мирослав Богосавац) и Ярослав Гладышев (90+4’ Арсен Захарян).