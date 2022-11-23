США осудили теракты в Иерусалиме и предложили Израилю помощь в расследовании

Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Правительство президента США Джо Байдена 23 ноября осудило два взрыва на автобусных остановках в Иерусалиме и предложило Израилю помощь в расследовании терактов, в результате которых один человек погиб и по меньшей мере 14 получили ранения, сообщает Reuters.

Карин Жан-Пьер The White House

«Мы безоговорочно осуждаем акты террора, совершенные ночью в Иерусалиме. Соединенные Штаты предложили всю необходимую помощь правительству Израиля в расследовании этого нападения и в привлечении виновных к ответственности», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы скорбим по поводу гибели людей и желаем скорейшего выздоровления раненым. Соединенные Штаты поддерживают правительство и народ Израиля», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 ноября в Иерусалиме произошли два взрыва у автобусных остановок. По разным данным, пострадали от 14 до 18 человек, один из пострадавших скончался. Предположительно, взрывы были терактом.

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