Одесса, Украина, 23 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Весь городской электротранспорт Одессы приостановил работу, сообщили 23 ноября в городском совете.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, днем 23 ноября сообщалось о звуках взрывов.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского, 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале о нанесении ударов по энергообъектам и о взрывах в ряде регионов.