Доха, , 16:29 — REGNUM 23 ноября в Дохе (Катар) на «Международном стадионе Халифа» национальная сборная Германии в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Японии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Дэвид Раум, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер.

Япония: Сюити Гонда, Ко Итакура, Юто Нагатомо, Хироки Сакаи, Мая Есида, Ватару Эндо, Дзюни Ито, Даити Камада, Ао Танака, Такефуса Кубо, Даидзэн Маэда.

Матч обслужит сальвадорская бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном. Ассистенты главного судьи — Дэвид Моран и Захари Зегелаар.