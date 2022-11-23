Вашингтон, 23 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти призвал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса уйти в отставку, предупредив, что Республиканская партия может объявить ему импичмент в следующем году, когда получит большинство в палате, сообщает 23 ноября Reuters.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

Когда новый Конгресс будет приведен к присяге в январе, республиканцы проведут слушания по вопросу миграционного кризиса на американо-мексиканской границе, предупредил политик.

Ранее республиканцы раскритиковали миграционную политику президента США Джо Байдена, который спровоцировал рекордный наплыв мигрантов отменой ряда законов экс-президента Дональда Трампа.

«Наша страна, возможно, никогда не оправится от неисполнения своих обязанностей секретарем Майоркасом. Вот почему сегодня я призываю секретаря уйти в отставку», — заявил Маккарти журналистам после беседы с представителями пограничной службы.

«Если секретарь Майоркас не уйдет в отставку, республиканцы палаты представителей проведут расследование каждого приказа, каждого действия и каждого провала, (чтобы) определить, можем ли мы начать расследование импичмента», — добавил он.

Напомним, Маккарти надеется, что однопартийцы изберут его спикером палаты представителей.