Москва, 23 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, в котором устанавливается возможность безвозмездной передачи некоторых товаров благотворительным организациям, определенным правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон дополняет перечень обращенных в федеральную собственность товаров, которые Федеральная таможенная служба России может безвозмездно передавать организациям социального обслуживания, медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций и органам социальной защиты населения.

Теперь в него включены технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке с неистекшим сроком годности, товары для детей, предметы для детского творчества, книги и технически сложные товары бытового назначения.

Принятыми во втором чтении поправками также устанавливается, что таможня сможет безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медизделия, технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, в том числе подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, товары для детей, предметы для детского творчества, книги, технически сложные товары бытового назначения, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию».

Кроме того, правительство РФ получает право определять порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность, федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.

Депутат Госдумы Анатолий Бифов (КПРФ) заявил, что направление конфискованных таможней товаров на благотворительность крайне важно.

«Если рассуждать о том, сколько товаров может быть направлено на помощь гражданам, то, например, в первом полугодии прошлого года на учете у таможни находилось 7,4 тысячи конфискованных товаров стоимостью более 5,2 млрд рублей, в позапрошлом году — 20,5 тысяч товаров стоимостью 8,5 млрд рублей», — пояснил парламентарий.