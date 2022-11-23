Джакарта, 23 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что председательство в «Большой двадцатке» (G20) породило конкретные проекты, а дух сотрудничества продолжится во время председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом глава МИД Индонезии написала в социальной сети Twitter.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Председательство Индонезии в G20 породило конкретные проекты, которые приносят пользу людям в развивающихся странах. Продолжим поддерживать дух сотрудничества во время своего председательства в АСЕАН в 2023 году», — написала глава МИД в Twitter.

Индонезия заняла пост председателя в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, группа двустороннего сотрудничества палаты представителей Индонезии встретилась с представителями парламента Чили в Вальпараисо.

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